Se billederne: Mountainbikebane udvides med tårn, hop og sving

Frivillige bygger ny MTB-bane på Frydenborgvej. Alle er velkomne til at bruge banen, siger mountainbikeklub

Hillerød Posten - 05. juni 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Snart kan alle, der kører på mountainbike, få nogle ekstra udfordringer i Hillerød.

En gruppe frivillige, som er tilknyttet foreningen Sponz Mtb Klub, knokler nemlig løs på at udvide den mountainbiketeknikbane, som ligger på Frydenborgvej i Hillerød, lige ud til Danmarks største skov, Gribskov.

"Vi har haft banen i mange år, men den har passet sig selv og er aldrig blevet bygget færdig. Det er vi gået i gang med nu," fortæller projektleder Hans Henrik Landkilde, som også er træner i mountainbikeklubben.

Næststørste tårn Banen bliver nu bygget om med forskellige hop, sving og et tårn, som bliver Sjællands næststørste mountainbiketårn. Og videreudviklingen af banen er tiltrængt, siger Hans Henrik Langkilde:

"Det er en super fed bane, men det er ærgerligt, den aldrig er bygget færdig. For blandt andet vores unge ryttere udvikler sig helt vildt på den bane, men den manglede noget på sværhedsgraden. I går aftes (26. maj, red.) var jeg ude at køre i skoven med tre unge, og da jeg sagde, de godt måtte køre på banen, blev de ellevilde. Det var vildt at se, hvordan de kæmpede med at komme over hoppene, og den udvikling de kom i. Der er ikke nogen hop eller tekniske udfordringer i Gribskov, for der må vi ikke bygge. Så banen her er en rigtig god mulighed for at lave noget, hvor både børn og voksne kan udvikle deres teknik," siger han.

Stor interesse Der er mange, der kommer og cykler på banen, og det er de velkomne til, siger Hans Henrik Langkilde.

"Mange kommer forgæves for tiden, fordi vi går og bygger - blandt andet forældre der kommer med deres børn i weekenden i bilen, men må vende om, når de ser os gå og arbejde. Det fortæller os bare, at der er en stor interesse for banen. Det bliver fedt for alle, der bruger banen, at der nu kommer endnu flere udfordringer på den".

Også fremover er alle velkomne til at bruge banen - store som små:

"Det er hyggeligt, at folk kommer, og måske bliver de også inspireret til at melde sig ind i klubben. Vi håber og tror, at vi fremover kan tiltrække mange nye medlemmer, når de kommer på banen og møder os - og bliver inspireret," siger Hans Henrik Langkilde.

Frivillige kræfter Alt på den nye bane er udviklet og lavet af frivillige, som har knoklet på og uden for banen i deres fritid for projektet. De har fået et sponsorat af Novo Nordisk Fonden, og fler eprivate sponsorer har været inde over med maskiner, arbejdskraft med mere. Derudover har de fået penge i kassen fra en indsamling, som man stadig kan donere til via Mobilepay på nummer 4789US.

De frivillige håber, at de er færdige med at bygge banen 14. juni. Hvis coronatilstanden tillader det, afholder de en form for åbningsseance derefter.