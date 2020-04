Se billedserie Det er dejligt at få en gyngetur med vennerne igen. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Se billederne: "Megagodt" at være tilbage i børnehave

I Gadevang har dagtilbuddet Gadevang Asyl tyvstartet med åbningen og sagt goddag til børnene allerede i denne uge. Der er sat ekstra personale og flere håndvaske ind i kampen mod Covid19-smitten

Hillerød Posten - 17. april 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

Ilden knitrer på bålet, og latteren lyder fra de svingende gynger.

Allerede onsdag i denne uge kunne de yngste børn i dagtilbuddet Gadevang Asyl vende tilbage.

"Det er megagodt at komme tilbage. Og få pandekager," siger Aksel på fire år, og også Jona var godt tilfreds med at være tilbage i børnehave:

"Det er dejligt at se de andre igen," siger hun, mens omkring fire børn er samlet i bålhuset.

Sprit og nye håndvaske Børnene kan dog stadig ikke kramme og skal så vidt, det er muligt, holde afstand til hinanden for at begrænse Covid19-smitten så meget som muligt. Og rundt omkring er hverdagen ikke helt, som man kender den. På bordene står såkaldte 'corona-kits', som er kasser med sprit, lommetørklæder, plastikhandsker og vådservietter. Og to steder på legepladsen er der sat fine nye håndvaske op, hvor børnene skal vaske hænder hver anden time, når de kommer og går, før og efter mad med mere.

Da klokken bliver 11, stiller børnene op på en lille række - og skal lige instrueres i holde afstand i køen, men at vaske hænder har de tydeligvis prøvet før. Der er ingen, der klager, mens flyverdragtærmerne smøges op, og sæben skummes op.

Institutionens leder, også kaldet 'asylmoder', Gitte Nielsen rykkede hurtigt, efter hun hørte statsministeren melding i påskeferien om, at dagtilbuddene igen kunne åbne. Hun skyndte sig at bestille håndvaskene, så de 'huj hej' kunne blive stillet op få dage efter. Hun kontaktede personale og bestyrelsen og hen over påsken gjorde de klar, så både vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn kunne vende tilbage institution allerede onsdag 15. april.

Og første dag gik rigtig godt, fortæller hun, da Hillerød Posten lægger vejen forbi dagen derpå:

"Vi troede, der ville blive noget 'piv', når børnene skulle sige farvel til deres forældre. Men det var der overhovedet ikke. De har haft smil helt op til ørerne og har været så glade. Det var en fantastisk dag".

God plads ude Åbningen blev gjort nemmere for Gadevang Asyl, som er en selvejende institution, af, at de udendørs rammer er rigtig gode, siger Gitte Nielsen:

"Det er vores held, at vi har så meget plads udenfor".

Børnene er udenfor så meget, det er overhovedet er muligt. Heldigvis skinnede solen de første dage, så de kunne spise mad fra madpakkerne med god afstand ved bordbænkesættene, inden de fortsatte legen og satte mooncars og løbecykler i sving.

Børnene er delt op i legegrupper, og de kan ikke færdes på hele legepladsen, da den er delt op i zoner. Det er gule kridtstreger, som viser, hvor langt børnene må gå. Hegn er ikke nødvendige, for børnene kender rammerne så godt og lærer hurtigt, hvor de må være, siger Gitte Nielsen.

Gadevang Asyl har også sat ind med ekstra personale, fortæller Asylmoderen.

"Vi sætter alt ind her i starten - så må det koste, hvad det vil. Vi har blandt andet normeret personale på deltid op til fuldtid, og vi har fået en ekstra fuldtidsstilling af kommunen og ekstra penge af staten til at opnormere. Det kan godt være, det bliver dyrt, men så kommer vi godt fra start, og det er vigtigt. Så snart, vi har bidt os lidt mere ind i alt det nye, så finder vi også flere løsninger og nye systemer," siger hun.

Udover at være sammen med børnene har personalet også nye opgaver, fordi legetøj for eksempel skal vaskes to gange dagligt, sendetøj skal vaskes hver dag, og toiletter skal gøres rent mindst to gange dagligt og så videre.

"Vi skal have så lidt smittespredning som muligt. Men børnene er også nødt til at være børn og kunne lege sammen. Heldigvis har vi god plads til dem udenfor, og indtil videre har det været en rigtig god proces, og heldigvis er forældrene også positive," siger Gitte Nielsen.

Fra mandag tager Gadevang Asyl også imod de ældste børnehavebørn - men de tager på tur i skoven, så der ikke kommer flere børn på legepladsen.