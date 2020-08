Se billederne: Langelandsfestivalen rykkede ind i Ninas have

Det gjorde i hvert fald 52-årige Nina Petersen og hendes familie, som bor i Hillerød Øst, i weekenden. De skulle have været på Langelandsfestivalen, men byggede i stedet en scene, en handelsgade og sågar et samarittertelt op i haven og inviterede omkring 50 familiemedlemmer og venner til en god gang festivalstemning med musik og dans i hjemlige rammer.

"Vi har været frivillige på Langelandsfestivalen de sidste fire år - og skulle af sted igen i år. Min mand og jeg skulle også have været på Tønderfestivalen. Men så kom Covid-19, og alt blev aflyst. Men vi syntes, det kunne være sjovt at holde Langelandsfestival i vores egen have og inviterede familie og venner til at opleve en hyggelig festival," siger Nina Petersen.