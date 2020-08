Se billederne: Kom til åbent hus på udgravningerne i Favrholm

arkæologi Efter fem års udgravninger på sygehusgrunden i Salpetermosen er arkæologerne nu i gang med at undersøge områderne mellem sygehusbyggeriet og gården Favrholm, hvor Smørkildefingeren i den nye bydel Favrholm skal anlægges.

Og der har været noget at komme efter, fortæller Museum Nordsjælland i en pressemeddelelse:

"I næsten hvert eneste lille mosehul er der spor efter affald, og på hver eneste forhøjning er der spor efter bopladser. Området har været et sandt El Dorado med et mylder af liv, men kun i udvalgte perioder af oldtiden. I andre perioder har der været helt affolket".

Mødested er skurvognene for enden af jernpladevejen ved Smørkildevej 8, 3400 Hillerød. Parkering skal ske på grusarealet ved rundkørslen. Alle opfordres til at medbringe fornuftigt fodtøj, da det er et ujævnt terræn. Arrangementet kræver derfor også en vis mobilitet.