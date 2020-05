Se billedserie Foto: Freerslev Kotel

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Græssende køer skal pleje Kjeldsvang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Græssende køer skal pleje Kjeldsvang

Køer blev tirsdag sat på græs for at pleje bynaturen

Hillerød Posten - 15. maj 2020 kl. 17:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

23 køer og 24 kalve blev tirsdag sat på græs i Kjeldsvang ved Banestien. Køerne kommer fra Freerslev Kotel, hvor Inge Christoffersen Holding fortæller, at der senere vil komme en tyr og flere køer og kalve.

Hillerød Kommune vil gerne have, at by og natur hænger sammen. Derfor er der blevet vedtaget en strategi for mere bynatur i Hillerød, og det vil blandt andet betyde flere blomstrende rabatter - og også flere køer tæt på byen.

Køernes græsning i området sørger for, at bynaturen plejes, så vandhullerne holdes lysåbne til glæde for frøer og andefugle, samt at stær, vibe og strandskade kan finde føde på de åbne enge, oplyser kommunen.

Ammekøerne er en krydsning mellem racerne jersey og dansk blåhvid, mens avlstyren er af racen angus.

Sørger for opsyn Freerslev Kotel sørger for, at der er det fornødne opsyn med kreaturerne, men Inge Christoffersen Holding fortæller, at der på hegnsstolper er opsat skilte med telefonnumre. De opfordrer til, at man ringer til Kotellet, hvis man oplever, at et af kreaturerne har brug for tilsyn.

Lidt senere på sæsonen, når græsset er kommet i god vækst, flyttes kreaturflokken til den nye store indhegning ved Rokkestenen på den anden side af Peder Oxes Allé. Også dette areal skal fremover være et vigtigt område for bynatur. Mdt