Se billederne: Drive-in-shows fyldte grusparkeringen på Hillerød Stadion

500 biler - og et ukendt antal mennesker - hørte MGP-musik og fik et godt grin med Uffe Holm på Hillerød Stadion forleden

Hillerød Posten - 13. maj 2020 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt mellem de kulturelle oplevelser i øjeblikket, men i torsdags fik et ukendt antal mennesker en ordentlig griner, da Uffe Holm kiggede forbi Hillerød Stadion. Se mange flere billeder fra showet i 'Billedserie' øverst i artiklen...

Grunden til, at vi ikke ved hvor mange mennesker, der så showet, er, at det var et drive-in-arrangement, hvor publikum sad i deres biler. Og da det kun var antallet af biler, der blev talt, ved vi altså ikke noget om hvor mange mennesker, der så showet. Til gengæld ved vi, at der blev lukket 200 biler ind til hvert af de to shows, som Uffe Holm opførte.

Hurtigt udsolgt

I første omgang var det ellers planen, at Uffe Holm kun skulle opføre ét show, men det blev udsolgt lynhurtigt, fortæller de to brødre Lars og Jack Godbersen fra 'Bliv i Bilen', der stod bag arrangementet.

"Billetterne til det første show blev revet væk, så vi tog en hurtig beslutning og stablede et mere på benene, og det blev også hurtigt udsolgt," fortæller han.

God service De to brødre har kun ros til overs for Hillerød Kommune.

"Man hører tit så meget negativt om kommunerne, men i Hillerød oplevede vi en super god service, og vi fik meget hurtigt de nødvendige tilladelser og godkendelser til at afholde showet på Hillerød Stadion. Kommunens folk har været meget hjælpsomme hele vejen igennem, og det vil vi godt rose dem for," siger Jack Godbersen. "Vi kunne sagtens finde på at lave flere arrangementer i Hillerød på et senere tidspunkt," tilføjer Lars Godbersen.

100 biler til MGP-show Før de to shows med Uffe Holm blev der afholdt et show med MGP-stjerner, og her holdt der 100 biler på grusparkeringen på Hillerød Stadion.

