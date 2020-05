Se billederne: Den Lille Færge er kommet i vandet

Det så ellers sort ud for Den Lille Færges muligheder for at komme i vandet i år på grund af corona-situationen.

Folkene bag Den Lille Færge havde stort set opgivet af få færgen ud at sejle i år, men da myndighederne lempede afstandskravet til en meter, ændrede situationen sig.

"Det så vi som en mulighed for at sætte færgen i vandet og begynde at sejle på Slotssøen i år. Det havde vi ellers næsten opgivet," fortæller Niels Baggesen, der er bestyrende reder i Partrederiet Slotssøen.

Og mandag morgen ankom Den Lille Færge på ladet af en stor lastbil til Torvet, hvor den blev hejst ned i vandet.

Nu skal skipperne bruge en uges tid på at pudse formen af, og fra mandag den 1. juni bliver det muligt for os alle sammen at sejle en tur på Slotssøen med den populære færge.