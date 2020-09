Der blev samlet affald ind hele 10 steder i Hillerød Kommune lørdag, blandt andet til World Clean Up-day ved Hillerød Forsyning. Her hjalp ca. 12-17 mennesker med at samle omkring 82 kilo affald. Foto: Jan F. Stephan

Se billederne: Coronaen satte også sit aftryk på årets affaldsindsamling

Naturen blev støvsuget for gammel plastikemballage, juicebrik-kartoner og cigaretskodder, da Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Hillerød Forsyning lørdag inviterede borgerne i Hillerød Kommune til den årlige landsdækkende affalds-indsamling. Egentlig skulle den have fundet sted i foråret, men på grund af corona kunne det ikke lade sig gøre, og Danmarks Naturfredningsforening valgte derfor at udskyde den til den internationale indsamlingsdag World Claenup Day, der altså løb af stablen lørdag.

I Hillerød Kommune var der indsamlinger i stort set alle bysamfund - lige fra Uvelse/Lystrup til Ullerødbyen, Alsønderup og Tulstrup. Et hold på ni mødtes ved Teglgårdssøen, hvor deltagerne fik udleveret sække og gribestænger, og så var det ellers bare om at gå på jagt på gader og stræder, omkring søen og i skoven.

Blandt deltagerne var Vera Søchting, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening Hillerød, og hun var særligt overrasket over, hvor mange cigaretskodder, der stadig er at finde i den danske natur.

Ved lørdagens indsamling var der en helt nye type affald, som især dominerede på gaderne omkring stationen: Nemlig brugte mundbind, som jo nu er et krav at bruge, hvis man vil benytte den kollektive trafik.

Selvom de er gode for at begrænse pandemien, så er de ikke gode for naturen, og derfor opfordrer Vera Søchting til, at man husker at smide dem i skraldespanden hver gang.