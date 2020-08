Beboerne mødtes på tagterassen, hvor der også var underholdning for børn. Pressefoto

Se billederne: Beboere i 127 nye lejligheder budt velkommen med fest

Den nye ejendom Carlsbakken er færdigopført på Carlsbergvej i Hillerød - og det markerede den svenske boliginvestor Balder, som står bag Carlsbakken, forleden med en fest for de nye beboere på den nyopførte tagterrasse.

"Vi ønskede at give vores nye beboere en god start i deres nye hjem, og en åbningsfest på tagterrassen var en oplagt måde at gøre det på. Beboerne snakkede med hinanden på kryds og tværs, og børnene legede sammen. Det var virkelig skønt at mærke den gode stemning, der allerede er mellem beboerne, og jeg fik også selv hilst på en del," fortæller Lasse Aagaard-Møller, som er projektchef hos Balder, i en pressemeddelelse.