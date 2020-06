Se billederne: 150 års danmarkshistorie folder sig ud i ny udstilling

"Jacob Brostrups malerier fortæller om, hvordan Socialdemokratiet var med til at rejse en anden bygning - den moderne velfærdsstat, hvordan Danmark efter anden verdenskrig blev tættere integreret med andre vestlige demokratier, og hvorledes frihed og parlamentarisme er blevet noget selvfølgeligt, der i dag kan samle de fleste af os. Billederne fortæller en historie, der er relevant - ikke bare for socialdemokrater, men alle danskere. Naturligvis vil der være forskellige vurderinger af de afbildede begivenheder og personer, men at de er relevante at diskutere, er hævet over enhver tvivl - ligesom diskussionerne om historien er væsentlige for, hvad det er for et samfund, vi ønsker også fremadrettet. Det tror og håber jeg, at udstillingen med Brostrups værker på Frederiksborg kan bidrage til," sagde han.