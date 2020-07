Se alle vinder-billederne: De vandt nationalparkens fotokonkurrence

Se billedserie Vinderen af førstepræmien, Birthe Løssl, fik overrakt sin præmie af bestyrelsesformand i nationalparken Carl F. Bruun. Pressefoto

Vinderne af nationalparkens fotokonkurrence '#Kongesteder' er fundet. Nationalparken modtog knap 100 bud i deres fotokonkurrence

Henover maj og juni har Nationalpark Kongernes Nordsjælland fejret sin 2-års fødselsdag med fotokonkurrencen #Kongesteder, hvor folk har sendt billeder af netop deres yndlingssted i nationalparken. Nationalparken har modtaget næsten 100 gode bud fra lokale fotoentusiaster med hver deres vinkel på nationalparkens natur, kultur og landskab. Og nu er de fire vindere fundet.

Udfordrende opgave Et internt dommerpanel bestående af Luise Gomard, direktør på Tegners Museum & Statuepark, Ole Hjorth Caspersen fra Kulsviergården i Alsønderup og Poul Erik Pedersen fra Friluftsrådet har voteret og udvalgt de fire bedste fotos. Det var ifølge dommerne en udfordrende opgave, da der er modtaget mange gode bud på "Kongesteder". Men førstepladsen i konkurrencen går til et idyllisk sommerbillede fra Pibersletten ved Esrum Sø:

"Vi har været næsten overvældet af de mange flotte fotos, men vinderen skiller sig ud ved at være et klassisk smukt og velopbygget billede med både skov, sø og mennesker. Det er jo netop det, nationalparken gerne vil bidrage til: at udvikle naturen og skabe oplevelses- og friluftsmuligheder. Når man ser billedet, får man næsten lyst til at tage en tur på cyklen og slå sig ned ved søbredden i egetræernes skygge," udtaler Poul Erik Pedersen, der udover at være en del af dommerpanelet også er næstformand i Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse, i en pressemeddelelse.

Glad vinder Vinderen af førstepræmien, Birthe Løssl, fik overrakt sin præmie, et gavekort på 800 kroner til et af områdets museer eller besøgssteder, af bestyrelsesformand i nationalparken Carl F. Bruun, der lykønskede vinderen.

Anker Heegaard har vundet 2. præmien, som er et gavekort på 500 kroner til Eventyrsport i Hillerød, for et eventyrligt foto af mindestenen i Gribskov.

Tredjepræmien, et gavekort til Møllecafeen på Esrum Kloster & Møllegård, går til Tine Uffelmann for hendes poetiske foto fra Bøgeholmsøen ved Ålsgårde.

Vivian Larsen vinder 4. præmien for et stemningsfuldt foto af Gurre Sø. Her har det lokale mosteri Kagerup Most sponsoreret 10 flasker most til en værdi af 200 kroner.

Mdt

