299 ansøgere har ønsket sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød som deres 1. prioritet - hele 110 flere end sidste år. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Se alle tallene for Hillerøds uddannelser: Mange flere vil læse til sygeplejerske

Næsten 300 kommende studerende har ønsket Hillerøds sygeplejerskeuddannelse som 1. prioritet - pædagoguddannelsen ansøgertal er status quo

Hillerød Posten - 10. juli 2020 kl. 06:25 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Markant flere end sidste år har sat kryds ved sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød som deres 1. prioritet.

Det viser tallene fra Københavns Professionshøjskole, som står bag uddannelsen.

I alt har 299 kommende studerende ønsket sygeplejerskeuddannelsen på Campus i Hillerød som deres 1. prioritet - og det er hele 110 flere end sidste år. Eller omregnet til procent: 58 procent flere.

Det glæder uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen på Campus Nordsjælland Merete Brædder Rasmussen:

"Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende, og jeg mindes ikke, vi tidligere har oplevet en sådan stigning fra et år til det næste. Vi er især glade for, at der er så stor en søgning som 1. prioritet. For det er en generel tendens, at flere gennemfører et studie, hvis de er kommet ind på deres førsteprioritet," siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

I alt har 1355 ansøgere haft sygeplejerske-uddannelsen i Hillerød med blandt deres op til otte mulige uddannelses-ønsker. Det er 337 flere end sidste år.

Corona-opmærksomhed Københavns Professionshøjskole oplever samlet en 5,7 procents vækst i søgning til de sundhedsfaglige uddannelser - sygeplejerskeuddannelsen, laborantuddannelsen og katastrofe- og risikomanageruddannelsen. Fremgangen kan skyldes coronakrisen, udtaler studiechef Rasmus Weinreich fra Københavns Professionshøjskole i en pressemeddelelse:

"Det er tydeligt, at coronakrisen har skabt ekstra opmærksomhed om flere af vores uddannelser. Flere unge vælger at søge ind på de uddannelser, som har fået meget omtale og ros under krisen, hvor man kan gøre en forskel for andre mennesker".

Til gengæld har uddannelser som pædagog og lærer ikke oplevet en stigning i antallet af ansøgninger. Læreruddannelsen oplever nogenlunde samme søgning som i 2019, mens pædagoguddannelsen går en smule tilbage.

Færre og flere På Campus i Hillerød har 274 søgt ind på pædagoguddannelserne som 1. prioritet - og det tal var nogenlunde det samme, nemlig 272, sidste år. I alt har 1026 søgt ind på uddannelserne som én af deres otte prioriteter - nogenlunde samme tal som sidste år.

På socialrådgiveruddannelsen i Hillerød har de oplevet stor tilbagegang i 1. prioritetsansøgerne i år: Her har 157 søgt ind, hvilket er 60 færre end sidste år.

Natur- og kulturformidlingsuddannelsen i Nødebo har oplevet fremgang på 33 procent i antallet af 1. prioritetsansøgere.

På psykomotorikuddannelsen i Hillerød har 185 søgt ind som deres 1. prioritet, hvilket 24 ansøgere - eller 14,9 % - flere end sidste år.

Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød har fået 115 1. prioritetsansøgninger, hvilket er fem flere end sidste år.

Mangler pædagoger Rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole ærgrer sig over, at færre søger ind på pædagog- og læreruddannelserne:

"Hovedstadsområdet har hårdt brug for flere lærere og pædagoger i de kommende år, så det er lidt ærgerligt, at disse uddannelser ikke har oplevet samme fremgang som flere af sundhedsuddannelserne", udtaler han i pressemeddelelsen - og påpeger, at mange kvalificerede ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen desværre vil blive afvist, da der ikke er praktikpladser nok til rådighed.

Der sendes optagelsesbreve ud til de nye studerende den 28. juli. Samtidig åbner Københavns Professionshøjskole for efteroptag, så det er muligt at søge ind på de uddannelser, der har ledige pladser.

Se de samlede ansøgningstal her:





Pædagog, Hillerød, Sommer:

Alle ansøgninger: 578 (2018), 519 (2019), 480 (2020),

Første prioriteter: 201 (2018), 180 (2019), 151 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: -29 ansøgere / -16,1 %

Pædagog, Hillerød, Sommer NET:

Alle ansøgninger: 135 (2018), 149 (2019), 177 (2020),

Første prioriteter: 61 (2018), 54 (2019), 74 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 20 ansøgere / +37,0 %

Pædagog, Hillerød, Vinter:

Alle ansøgninger: 304 (2018), 306 (2019), 278 (2020),

Første prioriteter: 40 (2018), 30 (2019), 26 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: -4 ansøgere / -13,3 %

Pædagog, Hillerød, Vinter NET:

Alle ansøgninger: 63 (2018), 54 (2019), 91 (2020),

Første prioriteter: 11 (2018), 8 (2019), 23 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 15 ansøgere /187,5 %

Socialrådgiver, Hillerød, Sommer:

Alle ansøgninger: 521 (2018), 523 (2019), 484 (2020),

Første prioriteter: 122 (2018), 145 (2019), 119 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: -26 ansøgere /-17,9 %

Socialrådgiver, Hillerød, Vinter:

Alle ansøgninger: 335 (2018), 537 (2019), 416 (2020),

Første prioriteter: 25 (2018), 67 (2019), 38 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020:-29 ansøgere / -43,3 %

Fysioterapeut, Hillerød, Sommer:

Alle ansøgninger: 518 (2018), 463 (2019), 422 (2020),

Første prioriteter: 76 (2018), 80 (2019), 79 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: -1 ansøgere / -1,3 %

Fysioterapeut, Hillerød, Vinter:

Alle ansøgninger: 392 (2018), 358 (2019), 392 (2020),

Første prioriteter: 36 (2018), 30 (2019), 36 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 6 ansøgere / 20,0 %

Psykomotorik, Hillerød, Sommer:

Alle ansøgninger: 239 (2018), 218 (2019), 277 (2020),

Første prioriteter: 170 (2018), 161 (2019), 185 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 24 ansøgere / 14,9 %

Sygeplejerske, Hillerød, Sommer:

Alle ansøgninger: 620 (2018), 514 (2019), 699 (2020),

Første prioriteter: 141 (2018), 144 (2019), 194 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 50 ansøgere / 34,7 %

Sygeplejerske, Hillerød, Vinter:

Alle ansøgninger: 502 (2018), 504 (2019), 656 (2020),

Første prioriteter: 58 (2018), 45 (2019), 105 (2020),

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 60 ansøgere / 133,3 %

Natur- og kulturformidling i Nødebo:

Alle ansøgninger: 103 (2018), 117 (2019), 171 (2020),

Første prioriteter: 61 (2018), 67 (2019), 89 (2020)

Ændring i 1. prioritet fra 2019-2020: 22 ansøgere / +32,8 %