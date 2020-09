Scarlet Pleasure-koncert streames til filmpremiere i Hillerød

Scarlet Pleasure går på scenen i Nordisk Film Biografer Imperial fredag den 14. september klokken 18, og arrangementet live-streames samtidig ud til biografer i resten af landet, altså blandt andet i Hillerød. Bandet optræder bl.a. med nummeret 'What a Life' for at sætte gæsterne i den helt rigtige stemning, inden der blændes op for det store lærred.