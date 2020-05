Se billedserie Frederik Damhus, som er medinitiativtager til sangskriverklubben Red Hill Songwriters, udgiver ny EP med sin musikerkollega Karl Roos under navnet A Tall Bag of Bones. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Sangskriver fra Hillerød udgiver ny EP

Frederik Damhus, som er med i Hillerøds sangskriverklub Red Hill Songwriters, udgiver ny EP

Hillerød Posten - 31. maj 2020 kl. 13:16

Hvis du en torsdag eftermiddag har slået vejen forbi open mic-arrangementerne på Kaffebar i Slotsgade i Hillerød, så kender du måske til Klaverfabrikkens sangskriverklub Red Hill Songwriters. Måske er du endda stødt på Frederik Damhus, som er den ene af initiativtagerne bag. Udover at skubbe nye, lokale talenter i gang spiller han også selv og har udgivet flere soloalbums.

Nu er han klar med sin første udgivelse som duo sammen med sangskriver Karl Roos. Sammen kalder de sig A Tall Bag of Bones. På listen over medvirkende musikere står en del fra Mads Langers gamle musikhold.

Mødtes i Berlin De to musikere har mødt hinanden til en sangskrivercamp i Berlin, og det var næsten mærkeligt, at de skulle så langt væk hjemmefra for at mødes. Deres fælles veninde havde nemlig flere gange opfordret dem til at slå guitarerne sammen:

"Det var virkelig underligt at sidde i Berlin på en sangskrivercamp og tilfældigt blive sat sammen med Karl. Vi havde begge en AHA-oplevelse ala: 'nå, det er DIG, der Karl/Frederik! Endelig mødes vi!'," fortæller Frederik Damus i en pressemeddelelse.

Det var tilbage i 2013, hvor A Tall Bag of Bones skrev deres første nummer sammen uden at vide, at de i de følgende år skulle blive en duo og udgive en EP sammen syv år senere.

Nu mødes Frederik og Karl fast hver torsdag, når de altså ikke er på solo-tour eller spiller sammen på alt fra festivaler til private stuer med både fællesskrevet musik og solonumre. Og er klar til at udgive deres fællesprojekt. Det vigtigste for duoen er musikken, som Frederik siger:

"Vi plejer at sige, at vi samler på gode sange. Det handler ikke om, det præcis skal være os to, der har skrevet den sammen, det handler om musikken".

EP'en byder ifølge pressemeddelelsen på "let-lyttelige melodier, som er inspireret af lyden fra Nashville og sangskrivermiljøet i blandt andet Hillerød". Den udkom 29. maj.

Mdt