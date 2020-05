Se billedserie Jonas Als er uddannet natur- og kulturformidler på Skovskolen og har sit træværksted i Skævinge. Pressefoto

Sæt din indre corona-dialog på pause: Lær at snitte træ

Træsnitning kan give ro i sindet i stressede tider, fortæller Jonas Als, der leverer til gourmet- og Michelinrestauranter

Hvis du har kværnet dig igennem Netflix og alle dine puslespil under corona-krisen, og måske altid har drømt dig tilbage til sløjdtimerne, har du nu chancen for at få kyndig hjælp til at kreere din egen ske, kop, smørkniv, spisepind eller noget helt femte af træ.

Jonas Als, der har virksomheden Woodcraft by Jonas Als i Skævinge, tilbyder nemlig online snitte-kurser mod betaling. Her deler han ud af sin viden om træhåndværk, designprocesser, teknikker og værktøj.

"At arbejde med træ - og generelt at arbejde med sine hænder - er meget livsbekræftende og stressnedsættende. Det sætter gang i en masse processer oppe i hovedet, så man glemmer verden, som den er. Og i en corona-tid som nu, er det vigtigt, at man kan sætte sin indre dialog på pause," siger Jonas Als til Hillerød Posten.

Kurser for alle Jonas Als' kurser er både for de øvede og nybegynderne.

"En af videoerne handler for eksempel om, når man starter med at snitte i træ: Hvilket træ man skal arbejde i, og hvad man skal bruge af værktøj. Og man behøver ikke have et værksted med 200 forskellige høvle. Man skal starte med en snittekniv, en økse, en sav, og noget der hedder en udhulingskniv," fortæller han.

Ordrer på pause Siden Jonas Als gik på Skovskolen, hvor han er uddannet natur- og kulturformidler, har han leveret træ-produkter til gourmet- og Michelin-restauranter som Gemyse, Jordnær, Kadeau og Alouette.

Corona-krisen satte ordrerne hos Michelin-restauranterne på pause, og de halv- eller heldagskurser, som han normalt afholder i sit træværksted i Skævinge, kunne han heller ikke afholde.

"Man får lige et gevaldigt los i løgene, og jeg tænkte ' hvad gør jeg så?'".

Han lavede derfor sine onlinekurser, som man kan deltage i, hvis man tilmelder sig et månedligt abonnement.

"Der kommer minimum to videoer op om måneden, som jeg har optaget og redigeret. Der er også løbende live-kurser på 1-2 timer, hvor man kan stille mig spørgsmål," siger han.

