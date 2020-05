Se billedserie Torsdag og fredag gør bibliotekets personale klar til mandagens genåbning. De travle medarbejdere stråler af kollegial gensynsglæde og stor forventningsfuldhed til genåbningen mandag den 18. maj. Pressefoto

Sådan er reglerne, når Hillerød Bibliotekerne åbner igen

Fra mandag kan man igen besøge bibliotekerne - men det bliver med afstand og afsprittede hænder og kun i den bemandede åbningstid

Bibliotekerne i Hillerød Kommune slår på mandag 18. maj dørene op igen.

De to biblioteker er dog ikke helt, som det plejer:

"Der er tale om en delvis åbning, hvor du kan aflevere og låne bøger. I denne fase er det desværre ikke muligt at tage ophold eller afholde aktiviteter på Hillerød Bibliotekerne. Men vi glæder os til at byde dig velkommen tilbage og til, at Hillerøds borgere endelig kan forsynes sig med masser af gode bøger, film, spil og musik igen," skriver biblioteket i en pressemeddelelse, og bibliotekschef Stine Have uddyber:

"Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor vil det vil desværre ikke være muligt at tage ophold på bibliotekerne. Det betyder, at det ikke er muligt at læse aviser, bruge bibliotekets computere, læse til eksamen i biblioteksrummet eller hygge og lege i børnebiblioteket. Til gengæld kan nyeste nummer af alle tidsskrifter lånes med hjem i den næste tid,"

Håndsprit og skilte Den delvise åbning betyder, at borgerne igen har mulighed for at reservere materialer hjemmefra på hjemmesiden eller pr. telefon. Man kan også kigge forbi for at finde de materialer, som man ønsker at låne med hjem.

"Det er en ny situation for os alle, og derfor sætter vi skilte op på biblioteket, der forklarer og uddyber, hvordan du skal forholde dig på biblioteket i denne tid. Det vil også fremgå, hvor mange personer, der efter retningslinjerne må være i de enkelte rum. Vi har heldigvis rigeligt med plads, så der skulle være gode muligheder for at holde den nødvendige afstand, så både ansatte og gæster kan færdes trygt på biblioteket. Men husk at vise hensyn og hjælpe hinanden," skriver biblioteket og opfordrer alle besøgende til ekstra god håndhygiejne.

Der vil være håndsprit tilgængeligt, ligesom det vil være muligt at vaske hænder på de offentlige toiletter.

Ophobede bøger På grund af bibliotekets lange lukkeperiode har bøger, som skal afleveres, hobet sig op i hjemmene. For at bibliotekets personale kan håndtere det store behov for at aflevere og sikre afstand, vil det være en hjælp, hvis ikke alle dukker op med deres bøger på mandag.

Derfor vil der ikke være nogen gebyrer de næste 14 dage. Det gælder materiale med afleveringsfrist i perioden fra den 12. marts til den 31. maj. Der tillægges først gebyrer på materialer med afleveringsfrist fra 1. juni. Skyldige gebyrer fra perioden før corona-lukningen fastholdes.

De mange bøger, som nye og udlånte materialer, som vil komme retur til biblioteket på kort tid, kommer til at udfordre bibliotekets hyldeplads. Så hold man skal endelig ikke holde sig tilbage med at låne en god stak gode bøger med hjem.

"Det kommer til at vælte ind med nye bøger i de kommende uger, da de jo også har været sat på stand by. Så det er bare om at forsyne sig i de mange gode materialer," udtaler Stine Have, som glæder sig til igen at kunne åbne biblioteket:

"Folk har længe hungret efter åndelig føde. Vores tilbud om to-go-poser har selvfølgelig hjulpet lidt, men det er skønt, at vi endelig kan åbne biblioteket".

Kun åbent med personale Det er indtil videre ikke tilladt at tilbyde selvbetjent adgang, så i Hillerød vil biblioteket kun være åbent mandag-torsdag kl. 10-18 og fredag og lørdag kl. 10-14, mens det i Skævinge er åbent mandag og onsdag kl. 12-18 og torsdag kl. 9-15.

Der vil også fortsat være mulighed for at afhente materialer i Uvelse Dagli'brugs.

