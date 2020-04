Hør om hvordan du kommer i gang med den vilde have.

Sådan bliver du 'Vild med vilje'

Danmarks Naturfredningsforening Hillerød arrangerer et foredrag med biolog Rikke Milbak, som fortæller om at give plads til større mangfoldighed i vores nærmeste grønne områder.

Du kan høre om, hvordan du kommer i gang med den vilde have, hvordan du får naboerne med på idéen, og om hvor vildt det egentligt skal være, når man er 'vild med vilje'.

Hun introducerer de vigtigste grundelementer for at give plads til en mere mangfoldig natur. Ofte er det ganske simpelt at invitere naturen indenfor: grøftekantens brogede blomsterflor, småfugle, sommerfugle, bier, pindsvin, tudser og mange andre.