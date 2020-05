HIllerød Kommune opfordrer alle, der har bjørneklo på deres grund, til at gå i gang med bekæmpelsen nu - jo før, jo bedre, lyder det. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Så er det tid til at bekæmpe bjørneklo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er det tid til at bekæmpe bjørneklo

Du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen grund

Hillerød Posten - 05. maj 2020 kl. 06:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vokser der kæmpebjørneklo i din baghave, kan du lige så godt gå til kamp mod dem nu, for alle i Hillerød Kommune er forpligtet til at bekæmpe planten på deres egen grund - privat eller offentlig. Og hvis du sætter ind allerede nu, kan du måske hindre den i at sprede sine frø til næste år, skriver Hillerød Kommune på sin hjemmeside.

Hillerød Kommune har siden 2015 systematisk bekæmpet bjørneklo på samtlige kommunale arealer, og bekæmpelsen fortsætter selvfølgelig i 2020.

Lang, sej kamp På de private arealer med bjørneklo har alle grundejerne modtaget en henvendelse fra kommunen om, at de har pligt til at bekæmpe bjørnekloen. I løbet af 2020 vil Hillerød Kommune kontakte grundejere, der har bestande af bjørneklo, men som ikke har påbegyndt bekæmpelse.

"Jo tidligere man sætter ind med bekæmpelse, jo mindre bliver problemet med kæmpebjørneklo," lyder det fra kommunen, som kalder bekæmpelsen af kæmpebjørneklo "en lang og sej kamp":

Der skal sættes ind flere år i træk, før alle planter og frø i jorden er udryddet. Hvis der er få planter, behøver det ikke være et stort arbejde at bekæmpe dem. Men hvis man ikke bekæmper selv små bestande, kan man i løbet af få år få mange planter og et stort arbejde med at fjerne dem. Derfor er det vigtigt at sætte ind, inden planterne sætter frø og spreder sig".

Udslæt af saft Man skal beskytte hud og øjne, når man forsøger at komme kæmpebjørneklo til livs, for plantens saft fremkalder voldsom eksemlignende udslæt på mennesker - udslæt der ligner og føles som store brandvabler. Virkningen forstærkes af sollys. Har man fået saften på sig, er det vigtigt ikke at udsætte huden for sollys og hurtigst muligt vaske sig, helst med sæbe.

Hvis du ser kæmpebjørneklo, kan du indberette det til kommunen via app'en Hillerød BorgerTip.

Læs mere på hillerod.dk.

Mdt