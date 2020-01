Så er der lagkage: Bygma i Hillerød udnævnt til Årets Læreplads

Business College Syd, som ligger på Als, valgte Bygma Hillerød. Derfor tog direktør for Business College Syd Bente E. Jensen og teamleder Lone Marxen tog den lange vej fra Mommark på Als for at overraske direktør Peter Pedersen og personalet i Bygma Hillerød med udnævnelsen og et diplom for 'Årets Læreplads'. For at gøre dagen ekstra festlig serverede Bygmas HR-afdeling lagkage til medarbejdere og kunder.

Det er elever og lærlinge, som har mulighed for at indstille deres læreplads til denne særlige hæder, og hvert uddannelsessted vælger den bedste indstilling. Indstillingen af Bygma Hillerød kom fra forretningens salgstrainee Louise Andersen.

"Noget helt særligt"

I Louise Andersens indstilling kalder hun sin arbejdsplads for "noget helt særligt", og hun fremhæver både sin direktør, der giver hende mulighed for som elev at udvikle sig både fagligt og personligt, og hun roser sit team af kolleger.

Hos Bygma er de stolte over udnævnelsen til 'Årets Læreplads', udtaler HR-direktør Anette Sondrup i en pressemeddelelse:

"Vi gør rigtig meget for den unge generation og uddanner op til 50 nye elever om året. Vi tilbyder blandt andet udvekslingsophold i udlandet, og vi giver dem et ekstra ECTS-pointsgivende akademifag inden for salg, som de kan bygge videre på i deres uddannelse. Så det er en hæder, vi virkelig sætter pris på".

Bygma Gruppen A/S beskæftiger cirka 2.400 medarbejdere fordelt på cirka 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. BygmaGruppen A/S omsætter for cirka otte milliarder kroner. Mdt