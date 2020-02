Se billedserie Projektleder Christian Bøjden fra Adserballe & Knudsen, Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) og overtandlæge Kathrine Lommer Nørgaard tog i torsdags det første spadestik til Hillerød Kommunes nye tandplejeklinik ved siden af Frederiksbrog Byskoel på Carlsbergvej. Foto: Allan Nørregaard

Så er byggeriet af den nye tandplejeklinik ved Byskolen i gang

Klinikken skal erstatte de seks kommunale tandplejeklinikker, der ligger rundt omkring i kommunen

Hillerød Posten - 24. februar 2020 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle skolebørn i Hillerød Kommune skal snart en tur forbi Carlsbergvej, når de skal have fikset bisserne.

Hillerød Kommune har nemlig besluttet at bygge én stor samlede tandplejeklinik ved siden af Frederiksborg Byskole.

Den nye tandplejeklinik, der efter planen skal stå klar om halvandet år, bliver næsten 1.500 kvadratmeter stor, og den skal erstatte de seks kommunale tandplejeklinikker (inklusiv den på Byskolen), der ligger rundt omkring i kommunen i dag.

"Seks decentrale tandklinikker bliver samlet hér. Det giver en lang række fordele, og det giver en stor og fagligt spændende arbejdsplads. Det betyder flere muligheder for at tilbyde akutbehandling og mere sammenhængende forløb, hvor man kun behøver at komme et sted," sagde borgmester Kirsten Jensen, kort inden det første spadestik blev taget torsdag eftermiddag.

Bedre udnyttelse Politikerne har ønsket, at den nye to-etagers tandplejeklinik bygges på Byskolen for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen. Den bliver placeret som en separat bygning på Byskolens boldbane - mellem skolen og gymnasiets multihal. I stueplan får basistandplejen 14 kliniklokaler, og på 1. sal kommer tandreguleringen til at ligge med syv klinikrum, administration og møderum.

Øverst skal der ligge personalefaciliteter med blandt andet en frokoststue med plads til 40 mennesker og omklædning, bad og skabe til 50 mennesker. Og så kommer der også en tagterrasse.

"I dag har vi forskellige specialer på forskellige klinikker, men nu bliver det hele samlet på samme sted, hvor man kan få almindelig tandbehandling, tandregulering, kirurgiske behandlinger, behandlinger i narkose eller behandling i specialtandplejen. Mere effektivt. Bedre udnyttelse af materialer og maskiner, når der for eksempel ikke skal stå røntgenudstyr på mange forskellige matrikler. Samtidig får vi moderniseret specialtandplejen, som i dag lever et ret presset liv med rigtig mange patienter," sagde borgmesteren i sin første-spadestik-tale torsdag.

En samlet klinik giver også mulighed for at spare på driften. Forvaltningen har tidligere peget på, at en samlet tandpleje kan give en driftsbesparelse på mellem 500.000 og 900.000 kroner om året. Man har skelet til andre kommuner som Greve, som har haft succes med en sammenlægning.

Cirka 12.000 børn og unge i kommunen benytter sig af den kommunale tandpleje.

Den nye tandplejeklinik på Carlsbergvej kommer til at koste i omegnen af 35 millioner kroner.

