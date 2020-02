Hospitalerne i Region hovedstaden vil fra maj tilbyde alle rygende patienter at deltage i et rygestop-kursus. Arkivfoto

Rygende patienter bliver tilbudt rygestop-kurser

Alle rygere, der kommer i berøring med et hospital i Nordsjælland, vil fra maj blive tilbudt at deltage i et rygestop-kursus

Hillerød Posten - 24. februar 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hospitalerne i Region Hovedstaden skal fremover systematisk opspore og henvise rygende patienter til kommunale rygestopkurser.

Læs også: Puder med indbygget musik er et hit på hospitalet

Alle patienter vil fra maj blive screenet for rygevaner, når kommuner og region underskriver en samarbejdsaftale, der netop er tiltrådt af hovedstadskommunernes samarbejdsorganisation KKR - og nu skal behandles i de 29 kommuner.

"Tobakken er den største dræber - vi er simpelthen nødt til at hjælpe flere mennesker til et rygestop. Indsatsen er allerede i gang i kommunerne omkring Herlev, Hvidovre og Bispebjerg hospitaler, men det skulle gerne udvides til en systematisk indsats i alle kommuner, så det ikke er postnummeret, der afgør, om man får god hjælp til at stoppe rygningen. Cirka hver tiende adspurgte ryger siger 'ja tak' til at få sendt en henvisning til kommunen," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse fra regionen.

Qasam Nazir Ahmad (AL), der er formand for Regionens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, fortæller, at regionen har udarbejdet en plan og har prioriteret tre indsatser, der alle har med tobak at gøre.

"Udover samarbejdet med kommunerne om en rygestopindsats så er der en indsats for at hjælpe ungdomsuddannelserne med at blive røgfri, ligesom der fra 1. januar er indført røgfri arbejdstid blandt regionens cirka 40.000 medarbejdere".

Aftalen om rygestop-kurser skal sikre, at alle rygere, der har kontakt til et hospital eller med psykiatrien i Region Hovedstaden, og som har ønske om at deltage i et rygestopforløb, bliver henvist til et tilbud i hjemkommunen.

Ifølge aftalen skal borgenen kontaktes af kommunen senest en uge efter, at han eller hun har været i kontakt med hospitalet.

