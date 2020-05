Rundkørsler skal forbedres for millioner

Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (Venstre) glæder sig over de mange fremkommelighedsprojekter - og over at trafiksikkerheden bliver forbedret, særligt på motorvejsforlængelsen:

I rundkørslen Herredsvejen/Egespurs Allé har forvaltningen screenet forholdene og mener, at en anlægsinvestering på 2-3 millioner vil have et godt potentiale for forbedring af fremkommeligheden i rundkørslen, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Det kan for eksempel være med anlæg af dobbelte til- og frafarter i rundkørslen samt forbedret afmærkning. Et ingeniørfirma er på vej med et skitseprojekt og detaljer for, hvor meget det vil koste.