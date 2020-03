"Jeg synes, det er frækt og uartigt af hende. Det sætter os i en virkelig dårlig situation," siger Carsten Larsen om statsministerens udmelding tidligere på dagen, hvor hun opfordrede til, at man skal aflyse eller udskyde arrangementer med over 1.000 deltagere. Foto: Martin Warming

Royal Stage-direktør raser efter corona-udmelding: "Hvordan skal vi kunne træffe den beslutning?"

Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage i Hillerød, er langt fra tilfreds med den udmelding, som statsminister Mette Frederiksen kom med på et pressemøde tidligere i dag.

Her opfordrede hun til, at man skal aflyse eller udskyde alle arrangementer i Danmark med over 1.000 deltagere.

Men det er altså blot en opfordring og ikke en direkte ordre, og det kan Carsten Larsen ikke bruge til noget som helst.

"Jeg synes, at vi har en rigtig svag statsminister, når hun kommer med sådan en udmelding. Hun pålægger os at skulle træffe nogle beslutninger, som vi slet ikke har belæg for at skulle træffe. Vi har ikke en læge- eller sundhedsfaglig baggrund eller uddannelse, så hvordan skal vi dog kunne træffe den beslutning," siger Carsten Larsen, der har to store arrangementer i Royal Stage de kommende dage.

I weekenden er der en stor cykelmesse, og på mandag skal Nordsjælland Håndbold spille mod Bjerringbro/Silkeborg i arenaen.

"Jeg synes, det er frækt og uartigt af hende. Det sætter os i en virkelig dårlig situation. Vi har ikke det kendskab, der skal til for at træffe sådan en beslutning. Hun har et kæmpe bagland, der kan vurdere situationen. Sådan nogle beslutninger kan hun ikke bare lægge ud til os. Det er ikke fair," lyder det fra Carsten Larsen.

Både cykelmessen og håndboldkampen bliver - indtil videre - gennemført som planlagt.

Til gengæld kommer der en række forskellige indgange i Royal Stage, som man skal benytte, alt efter om man skal ind til træningscentret, skal til genoptræning, ind i hallerne eller til eksempelvis cykelmesse. Der vil være skilte, der leder en ind ad den rigtige indgang.

Derudover bliver der opsat endnu flere beholdere med håndsprit og rengøringen bliver også øget - især hvor der er meget trafik samt på toiletter, dørhåndtag og gelændere, oplyser Royal Stage på sin hjemmeside.