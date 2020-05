Foto: Jan F. Stephan

Royal Stage-direktør: "Vi skal hen i 2021, før vi kører igen"

Corona-krisen ramte på det værst tænkelige tidspunkt for Hillerøds nye arena, der var åbnet kort forinden

Hillerød Posten - 27. maj 2020 kl. 18:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"COVID-19 Testcenter" står der på store, gule skilte, når man nærmer sig FrederiksborgCentret på Milnersvej. Men corona-epidemien har ikke kun taget en bid af parkeringspladsen i form af hvide test-telte, men også lukket ned for alle aktiviteter i Royal Stage - blot to måneder efter, at Hillerøds nye arena slog dørene op for første gang.

"Covid-19 kunne ikke være kommet på et dårligere tidspunkt for os," siger direktør Carsten Larsen til Hillerød Posten.

I midten af marts var holdet af medarbejdere sat, der var allerede afholdt flere store vellykkede arrangementer i hallen, hvor der er plads til 4.000 mennesker, og der var masser i støbeskeen.

"Det kørte rigtig godt. Vores plan var, at der skulle være fuld fart på de første 100 dage. Der skulle ske noget hver dag. Alt lige fra gymnastik og yoga til koncerter og både små og store møder. Vi var i gang med at vise Nordsjælland, hvad arenaen kan," siger Carsten Larsen, der kalder Royal Stage for sit 'hjertebarn'.

Da Mette Frederiksen på et historisk pressemøde lukkede det meste af Danmark ned, var der kun gået 63 ud af de 100 dage.

"Det var et kæmpe anti- klimaks," siger Carsten Larsen.

Alle medarbejdere blev sendt hjem, der blev gjort gjort rent - og dørene ind til den 2.632 kvadratmeter store hal blev smækket i.

"Det har lidt været en spøgelsestid. Når jeg er gået rundt her, og der bare er tomt."

Mange hvis'er Carsten Larsen mener, at der lang tid til, at Royal Stage kører 100 procent igen.

"Jeg tror ikke, vi kommer rigtigt i gang i år - vi skal hen i 2021, før vi kører igen".

Ingen har endnu booket arenaen til store arrangementer næste år, og billetsalget har ligget stille under corona-krisen.

Og det er en økonomisk øvelse, der venter Carsten Larsen og medarbejderne i Royal Stage, som endnu ikke ved, hvilke retningslinjer de skal arbejde under, når Royal Stage får lov at genåbne.

"Jeg tror, der ligger et kæmpe arbejde i at genåbne. Må vi være 500 eller 4.000? Hvem kan man booke til en koncert, og får vi overhovedet solgt billetter?"

Uvisheden er næsten det værste, fortæller Carsten Larsen. Spørgsmålet er også, om det giver mening økonomisk. For hvis der maksimalt må være 500 tilskuere til en Stig Rossen-julekoncert, giver det underskud.

"Så skal vi til at vurdere, om vi for eksempel også skal lave en koncert om eftermiddagen. Til Rune Klans show er der solgt over tusind billetter, og hvad gør vi så? Der er mange hvis'er endnu".

Nervøsitet Ét er, hvis man får lov at samles i større forsamlinger i genåbningens fase 4 til august, noget andet er, at verden nok ser anderledes ud end før corona-krisen.

"Jeg tror, samfundet har ændret sig meget. Jeg tror ikke, virksomhederne er ved at planlægge en stor firmafest eller konference. Først skal man i gang igen".

Og der vil stadig være nervøsitet, selvom Danmark er genåbnet helt.

"Mange af vores arrangementer er måske for det lidt ældre publikum. 50+ tænker sig om en ekstra gang - skal vi udsætte os for det her, så længe det stadig ses som en fare at gøre det? Vi skal virkelig ud og fortælle, at vi kan håndtere det på en fornuftig måde".

Underskud uanset Der er ingen tvivl om, at Royal Stage giver underskud i 2020, siger Carsten Larsen. Det er uanset, hvordan arenaen ender med at blive hjulpet økonomisk via politikernes hjælpepakker - som formentlig vil dække halvdelen af omkostningerne.

Det endelige regnestykke kan først laves, når Carsten Larsen ved, hvornår og hvordan de kan genoptage aktiviteterne, fortæller han. Men tabet for sidste halvdel af marts og april alene er på minimum 8-10 millioner.

Samtidig er det de store arrangementer som møder, konferencer og koncerter, der henter pengene ind - de typer af arrangementer som måske ikke kan lade sig gøre på samme måde, som før corona-krisen.

"På et tidspunkt var jeg nok ved at miste modet lidt. Jeg havde jeg svært ved at se, hvordan vi kunne komme ud på den anden side. Det var ikke sjovt".

Men efter noget tid er Carsten Larsen blevet optimistisk.

"Kommer de store arrangementer ikke i samme grad, skal vi finde ud af, hvor vi skal tjene pengene. Vi skal nok komme ud på den anden side - vi skal finde ud af hvordan".

Sammen med sine medarbejdere skal han nu i gang med at finde ud af, hvordan Royal Stage kan danne ramme om kultur, sport og underholdning i en anderledes fremtid - som en rentabel forretning.

Det kan for eksempel være at lave flere, men mindre arrangementer. Og så er Royal Stage lige nu bygget op sådan, at medarbejderne i huset kan håndtere alt i forbindelse med afholdelsen af arrangementer som lys og lyd.

"Hvis vi ikke skal lave så mange store arrangementer, kan det være, vi ikke behøver at kunne lave alt det. Vi er nødt til at kaste det hele op i luften og se, hvad vi tror på - hvad giver mening og ikke mening i fremtiden," siger han.

"Og vi må håbe på, at vi har en bank og en kommune, der vil være med til at støtte op. Men der er ingen, der ønsker, at det her ikke skal fortsætte".

