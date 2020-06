Carsten Larsen er glad for, at de lokale idrætsforeninger og klubber må træne i Royal Stage igen, men han savner at få en klar melding fra regeringen om, hvad han må og ikke må efter den 29. august. Foto: Jan F. Stephan

Royal Stage åbner igen - men direktør savner udmelding fra regeringen

Carsten Larsen efterlyser en udmelding fra regeringen om, hvad man må og ikke må efter den 29. august

Hillerød Posten - 10. juni 2020 Af Martin Warming

Der er godt nyt til alle dem, der vil i gang med deres træning igen.

Regeringen meldte søndag aften ud, at blandt andet svømmehaller, indendørs- idræt og fitnesscentre nu må åbne igen, hvis de følger corona-retningslinjerne.

De lokale idrætsforeninger, der træner i Royal Stage, kunne således byde deres medlemmer velkommen tilbage allerede tirsdag eftermiddag, fortæller direktør Carsten Larsen.

"Det er super godt for alle vores klubber og foreninger, at de nu endelig langt om længe kan komme i gang igen," siger Carsten Larsen.

Han ærgrer sig dog over, at regeringen endnu ikke har meldt noget ud om, hvordan retningslinjerne for afholdelse af koncerter og andre arrangementer bliver efter den 29. august.

"Hvis jeg tager forretningsbrillerne på, så er der jo ikke meget gang i butikken i øjeblikket. Vi mangler stadig at kunne få lov til at arrangere koncerter, messer og den slags, og det er stadig meget usikkert, hvordan reglerne bliver, og hvor mange vi må lukke ind efter den 29. august. Vi har solgt 1.000 billetter til Rune Klan i slutningen af september, men vi ved endnu ikke, om vi må lukke så mange mennesker ind, og det savner jeg virkelig, at regeringen melder ud om," siger Royal Stage-direktøren til Hillerød Posten.

Han vil dog ikke helt afvise, at der kommer en koncert eller to i Royal Stage allerede i løbet af august. Det er nemlig tilladt at lukke 500 mennesker ind til en siddende koncert.

"Lige nu arbejder vi på, om vi kan lave noget med maksimalt 500 publikummer, hvor vi selvfølgelig overholder alle regler og retningslinjer. Det er ikke nogen nem opgaver, for der er en masse, vi skal tage højde for, men vi kunne rigtig godt tænke os at lave noget i løbet af august - enten som en siddende koncert her i Royal Stage eller noget udendørs," siger Carsten Larsen.

Mens Royal Stage altså kunne slå dørene op for idrætsforeningerne - på nær dem der dyrker kampsport - allerede tirsdag, så åbner svømmehallen først på fredag.

