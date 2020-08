Artiklen: Rotary-klub håber at kunne genoptage aktiviteter

På klubbens første møde i klubåret 20/21 blev det kommende års aktiviteter diskuteret og tilrettelagt. Der er store forventninger til, at Covid-19 kan komme under kontrol, således at klubbens mange sociale aktiviteter igen kan blive aktiveret, skriver organisationen i en pressemeddelelse.