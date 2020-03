Region Hovedstadens røntgenbus omdannes til testbus for coronavirus. Foto: Region Hovedstaden

Send til din ven. X Artiklen: Røntgenbus omdannes til testbus for coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røntgenbus omdannes til testbus for coronavirus

Region Hovedstaden sender Røntgenbussen på gaden for at teste hjemløse og udsatte med symptomer

Hillerød Posten - 24. marts 2020 kl. 05:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udsatte og hjemløse i Region Hovedstaden med symptomer på corona-virus kan snart blive testet, der hvor de dagligt færdes.

Region Hovedstaden har besluttet at få Røntgenbussen, der normalt tester hjemløse og udsatte borgere for tuberkulose, til i stedet at teste for corona-virus.

"De udsatte og hjemløse er nogle af de allermest sårbare mennesker, der kan være i risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus. De har tit problemer med helbredet og er derfor ikke ekstra opmærksomme på hoste eller vejrtrækningsproblemer. Derfor er der brug for, at vi opsøger dem, der hvor de befinder sig", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse.

Røntgenbussen kører ud fra Gentofte Hospital, og den bliver bemandet med det nødvendige personale. Røntgenbussen vil koordinere det opsøgende arbejde med Sociolancen, som drives af Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab.

Testsvar efter fire timer Når røntgenbussen kommer ud for at teste socialt udsatte og hjemløse borgere for corona-virus, vil de få resultatet efter fire timer. Resultatet får borgerne med en opringning til deres mobil, for mange har ikke adgang til computer og e-Boks.

Hvis de er alvorligt syge og kræver indlæggelse, vil de komme på hospitalet. Hvis de udelukkende har brug for at opholde sig for sig selv, vil de blive sat i forbindelse med et kommunalt tilbud.

relaterede artikler

Natherberg lukket midlertidigt: Omdannet til isolationspladser 18. marts 2020 kl. 06:00

Coronapatienter modtages i beredskabsbus 17. marts 2020 kl. 18:56

Corona-støtte: Hillerød Kommune betaler regninger før tid 17. marts 2020 kl. 12:37