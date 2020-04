Røde Kors begynder også så småt at gøre klar til at genåbne deres genbrugsbutik, fortæller Bent Kauffmann.Arkivfoto: Allan Nørregaard

Røde Kors har reddet denne måneds husleje

Foreningen søgte både om at få sat huslejen midlertidigt ned, men det eneste, der kom ud af det, var et tilbud om at skubbe huslejen til næste måned.

Nu begynder butikken så småt at gøre klar til at genåbne.

"Vi er ved at skrive rundt til de 60 frivillige for at høre, hvem der kunne have lyst til - og turde - starte igen. Vi er jo alle i den 'skrøbelige' alder, så det skal kun ske helt frivilligt," siger Bent Kauffmann, som regner med, at butikken kommer til at åbne i starten af maj, dog med begrænset åbningstid. Mdt