Se billedserie Ved en udskylning fik forsyningsselskabet bl.a. denne prop af rodnet ud af ledningsnettet. Foto: Hillerød Forsyning

Send til din ven. X Artiklen: Rødder ødelægger vandforsyningen i Gadevang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rødder ødelægger vandforsyningen i Gadevang

Hillerød Forsyning fjerner rødder, som trænger ind i vandrørene i Gadevang

Hillerød Posten - 23. august 2020 kl. 06:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rødder fra træer og buske trænger ind i mange af de gamle vandrør i Gadevang - og det giver problemer med vandforsyningen ud til borgerne.

Derfor har Hillerød Forsyning sammen med Gadevang Vandværk, som forsyningen per 1. juli har indgået en aftale med om hjælp til drift og vedligeholdelse af vandværk og ledningsnet, sendt et brev ud til kunderne, der får leveret vand fra vandværket.

"Ledningsnettet er af ældre dato, og mange af ledningerne er af eternit eller PVC. Det betyder, at i samlingerne, eller hvis der er den mindste revne i rørene, kan rødder fra træer og buske, trænge ind i rørene og danne nye rodnet, som knækker af og bevæger sig ud i rørene. Dette kan påvirke vandtrykket eller i værste fald betyde, at der slet ikke kommer vand ud af hanen," skriver Hillerød Forsyning i brevet.

Forsyningsselskabet ser derfor på, hvor der er fundet rodnet i ledningsnettet for at finde ud af, hvor rødderne kommer, og for at prøve at afhjælpe de gener, rødderne forårsager.

De har gravet flere stedet og skåret hovedledningen over for at finde 'proppen' af rodnet, oplyser de. Ledningsarbejdet har betydet, at vandforsyningen har været nødt til at lukke for vandet i perioder.

Søgefjeder 100 meter ind Heldigvis har Hillerød Forsyning en såkaldt 'søgefjeder', som de kan sende ind i vandrørene.

"Søgefjederen kan nå 100 meter ind i rørene og har på den måde hjulpet os til at finde forsnævringer og andre forhindringer, som har stoppet rodnets-"proppen" midt i ledningsnettet. Vi har, for ikke at skulle gravet hele ledningsnettet op, fået guidet "proppen" ned af Skovlyet, så vi forhåbentligt til sidst kan skylle den ud af brandhanen," skriver forsyningen.

Under arbejdet med vandrørene lukker forsyningen i perioder i dagtimerne.