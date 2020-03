Retsmediciner fortæller om sit arbejde og 'de grumme skæbner'

Er der et sted, hvor mange skæbner samles, så er det på et Retsmedicinsk Institut. Rent fagligt har specialet, udover forskning, to hoveddele: Det ene er obduktionsvirksomhed, det andet er den kliniske retsmedicin, hvor ofre og formodede gerningsmænd undersøges.

Steen Holger Hansen er dedikeret til sit arbejde på retsmedicinsk Institut. Han har gennem årene flere gange brugt sig selv som forsøgskanin. Han er blevet hængt op med et reb, der var trukket rundt om hans brystkasse og videre op i en krog i loftet, for selv at mærke det tryk kroppen bliver udsat for, og han har ætset sin arm for at lære, hvordan afløbsrens ætser nervebanerne. For kun på den måde kan eventuelle forbrydelser afdækkes helt, mener han.