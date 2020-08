Blandt andre Novo Nordisk har hejst det regnbuefarvede flag, så det vajer side og side med virksomhedens eget flag. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Regnbueflaget vajer flere steder i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regnbueflaget vajer flere steder i Hillerød

Flaget hænger dog ikke i rådhusets flagstang... endnu

Hillerød Posten - 21. august 2020 kl. 12:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pride-ugen er godt i gang, og det markeres også flere steder rundt omkring i Hillerød i disse dage.

Coronavirussens hærgen har sat en stopper for mange af de planlagte aktiviteter i forbindelse med LGBT-festivalen 'Copenhagen Pride Week', men det har ikke forhindret flere lokale virksomheder i at hejse det farverige og festlige regnbueflag op i deres flagstænger, så det vajer side om side med deres egne flag.

Regnbueflaget har i mange år været et internationalt anerkendt symbol for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, og flaget bruges i dag over hele verden til at hylde mangfoldigheden.

Et symbol på inklusion En af de virksomheder, der har valgt at markere og deltage i fejringen af mangfoldigheden og retten til at være den, man er, er Novo Nordisk i Hillerød.

"Vi flager med regnbueflaget, fordi det er et symbol på inklusion, og det opfordrer hver eneste af os til at tænke over, hvordan vi kan spille en rolle i at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø. Det viser også tydeligt vores profil som en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, som støtter LGBTQ+-samfundet. Det er vores virksomhedsstrategi at være en bæredygtig virksomhed og en bæredygtig arbejdsplads, og det kræver et miljø, hvor alle medarbejdere er velkomne og har lige muligheder. Det er også vigtigt at forstå, at inklusion og mangfoldighed fører til bedre forretningsbeslutninger og en bedre forretning i det hele taget," skriver Novo Nordisk i en mail til Hillerød Posten.

Også på U/Nord Kursuscenter på Peder Oxes Alle i Hillerød hænger der et regnbueflag i en af flagstængerne.

"Vi støtter mangfoldighed og diversitet på vores kurser og uddannelser, og derfor flager vi med regnbueflaget. I år har vores kursusafdeling også taget initiativ til at flage med regnbueflaget, og vores chefkok og hans team har desuden pyntet kantinen op i regnbuefarver," fortæller Christine Holm Donatzky, der er chef for kommunikation og elevrekruttering hos UNord.

Kommunen flager ikke Til gengæld vajer det regnbuefarvede flag ikke foran rådhuset i Hillerød. Men hvis det står til borgmester Kirsten Jensen (S), så kommer det til det næste år.

"Det er simpelthen ikke noget, vi har tænkt over eller talt om i byrådet, men når du nu stiller spørgsmålet, så er det da noget, jeg vil tage op med mine byrådskolleger," siger Kirsten Jensen, der synes, at det ville være helt naturligt at flage med regnbueflaget foran rådhuset.

"Hvis der er opbakning til det i byrådet, så vil vi da anskaffe os et regnbueflag til næste år. Regnbueflaget er en anerkendelse af mangfoldighed og vores ret til at leve vores liv på mange forskellige måder, og det synes jeg selvfølgelig, vi skal være med til at bakke op om," siger borgmesteren til Hillerød Posten.

Flere andre kommuner i hovedstadsområdet, blandt andre Hørsholm og Egedal kommuner, har hejst regnbueflaget for at markere priden.