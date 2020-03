Region Hovedstadens hospitaler har hårdt brug for ansigtsbeskyttelse til medarbejderne i disse tider. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Region Hovedstadens hospitaler har bestilt 100.000 coronavisirer

Hillerød Posten - 24. marts 2020 kl. 13:29 Af Martin Warming

Der er hårdt brug for ansigtsbeskyttelse til medarbejderne på hovedstadens hospitaler i de her dage, og i mandags ankom den første sending med cirka 1.250 visirer direkte fra en fabrik på fyn.

Det er virksomheden Candor, der på blot en uge har fået stablet en produktion på benene, så virksomheden nu kan levere 3.000-4.000 visirer om dagen.

Ansigtsbeskyttelse hjælper mod smittespredning - både blandt de syge mennesker på hospitalerne, som er særligt udsatte, hvis de bliver smittet mod coronavirus, og blandt det sundhedspersonale, som der kan blive hårdt brug for i den kommende tid.

Regionens lagre svinder langsomt ind, og derfor har regionens indkøbsafdeling altså taget kontakt til virksomheden Candor, som på rekordtid har stablet en produktion på benene.

"Det er et super godt eksempel på, at vi tager et fælles ansvar på tværs af hospitaler og det private erhvervsliv og rykker hurtigt, når vi skal," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Centerdirektør på Hovedortecentret på Rigshospitalet Martin Magelund er imponeret over hastigheden:

"Der gik ikke mere end et par dage, fra vi havde den første dialog, til der lå en pakke med testeksemplarer på mit kontor. Personalet havde et par justeringer, og her under en uge efter er vi i gang".

Stort behov Martin Magelund understreger, at udfordringen med værnemidler ikke er løst med et snuptag.

"Behovet er stort, og visirene fra Candor hjælper meget, men løser selvfølgelig ikke hele udfordringen. Derfor skal medarbejderne på hospitalerne stadig bruge visirer og andre værnemidler med omtanke."

Regionerne arbejder på flere fronter for at sikre værnemidler til hospitalerne

Region Hovedstaden har indtil videre bestilt 100.000 visirer, og 3.000-4.000 om dagen leveres direkte fra fabrikken til regions lager. Manglen på visirer er en udfordring på landsplan, og Candor er klar til at skalere produktionen op, så alle hospitaler i landet kan bestille visirer, hvis de får behov for det.

"Vi har godt samarbejde mellem regionerne og med de statslige myndigheder, og opgaven med at sikre værnemidler er en fælles opgave," siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen.

"Vi arbejder i døgndrift på at sikre værnemidler til alle, og produktionen af visirer er blot ét af mange gode initiativer, der er i gang. Vi har for eksempel også fået masker fra dyrlæger og tandlæger - og vi er i dialog med flere andre om virksomheder om at starte produktion op".

