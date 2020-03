Region Hovedstaden klar til at teste 2.500 om dagen for corona-smitte

"Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har test nok til at tilbyde 2.500 om dagen i cirka to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyning af tests fremadrettet, blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private. Derfor kan vi nu teste langt flere end hidtil," siger Sophie Hæstorp Andersen i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

"Det er enorm ubehageligt at gå rundt derhjemme uden at vide, om man er smittet og potentielt udgør en smitterisiko for sine omgivelser. Særligt hvis man har udsatte og ældre i sin nære omgangskreds. Vi kan nu skabe tryghed hos mange af dem, som er gået rundt med uvished i flere uger. Er uheldet ude og testen er positiv, så ved man også, at man skal tage helt særlige forholdsregler. Selvom det ikke er sjovt, så er det bedre end at gå rundt i uvished," siger Sophie Hæstorp Andersen, der også er glad for, at regionen nu kan teste langt flere medarbejdere.