Det er primært ekstraudgifter på vikarer, der har ført til et underskud på knap 11 millioner kroner i Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hillerød Kommune. Arkivfoto

Redegørelse: Dårlig planlægning og manglede overblik førte til kæmpe underskud i hjemme- og sygeplejen

Hillerød Posten - 27. februar 2020 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var primært ekstraudgifter til vikarer, der var årsag til, at hjemme- og sygeplejen i Hillerød Kommune kom ud af 2019 med et massivt underskud på næsten 11 millioner kroner.

Det viser en redegørelse, som kommunen selv har lavet.

"Merforbruget vedrører hovedsaglig udgifter til personale (løn og vikarer), og det undersøges nu, hvad der konkret i den daglige planlægning har ført til dette merforbrug for at forebygge, at det fortsætter i dette omfang," står der i redegørelsen.

Så godt ud Underskuddet førte i starten af februar til, at lederen af Hjemmeplejen og Sygeplejen blev fyret, og Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed, har overtaget ledelsen, indtil der igen er styr på situationen.

Kommunen har også nedsat en task-force, der skal hjælpe hjemme- og sygeplejens planlæggere med blandt andet styringsredskaber, og det kommende stykke tid bliver der foretaget budgetopfølgninger hver måned.

Helt frem til august sidste år så det ellers ud til, at hjemme- og sygeplejen for første gang i flere år ville komme ud af året i balance eller måske endda med et mindre overskud. Men herefter vendte billedet fuldstændig, og det var først en uge før jul, at Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed, blev orienteret om, at underskuddet ville ende på 10,7 millioner kroner (det er efterfølgende steget til 10,95 millioner kroner).

I løbet af efteråret har der dog været usikkerhed om årets forventede resultat, men lederen af hjemme- og sygeplejen fremlagde en plan, der skulle være med til at rette op på økonomien. Den virkede bare ikke.

"Den (planen, red.) er ikke blevet implementeret tilstrækkeligt tidligt og godt nok," står der i redegørelsen.

Manglende overblik I redegørelsen bliver forvaltningen kritiseret for ikke at have informeret politikerne om de økonomiske problemer i hjemme- og sygeplejen langt tidligere. Også selv om det så ud til, at økonomien ville rette sig op.

Endvidere står der i redegørelsen, at "den altovervejende hypotese er, at det handler om uhensigtsmæssig styring, herunder planlægning og manglende overblik over konsekvenserne af igangsatte handlinger".

Borgmester Kirsten Jensen (S) kan ikke garantere, at brugerne af Hjemmeplejen og Sygeplejen ikke kommer til at mærke noget til underskuddet.

"Forvaltningen kommer med en sag i marts om, hvordan der kan rettes økonomisk op. Vores udvalg for omsorg og livkraft er meget opmærksom på, at vi skal skåne borgerne. Men jeg kan ikke sige, hvordan det helt nøjagtigt vil blive, før vi får et udgangspunkt fra forvaltningen," siger hun til Hillerød Posten.

"Et meget stort beløb" Hillerød Kommune har en regel om, at en institution eller et område, som har underskud, selv skal hente det hjem over de næste års tre budgettet. Men underskuddet i hjemme- og sygeplejen er så stort, at det ikke er sikkert, at det kan lade sig gøre, erkender borgmesteren.

"Da det er et meget stort beløb, og da vi vil tage vidtstrakt hensyn til borgerne, så kan jeg ikke sige, om løsningen er, at Hjemmeplejen og Sygeplejen selv skal hente det hele hjem over tre år, eller om vi må se på andre muligheder. Det ved vi mere om til marts," siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

Underskuddet på knap 11 millioner kroner svarer i øvrigt til 10 procent af hjemme- og sygeplejens årlige budget.

