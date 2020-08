Red Barnet har brug for indsamlere lokalt

"Kampen mod virussen trækker ressourcer væk fra for eksempel livsvigtige vaccineprogrammer, og det kan ifølge FN koste 6.000 børn livet hver dag. Langt flere vil som konsekvens af den økonomiske krise blive presset ud i fattigdom og sult, og nogle vil ende med at skifte skolen ud med et arbejde eller et børneægteskab," skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.