Rasmus Lyberth spiller i Nødebo

Han kan fylde spillesteder til bristepunktet og begejstre både publikum og anmeldere. Det er altid en betagende og helt enestående oplevelse at høre Rasmus Lyberth synge sine grønlandske sange, og nu kommer han til Nødebo for anden gang.

Rasmus Lyberth har siden 1970'erne været et af landets mest populære ansigter. Med sin musik og kunst har han sat fokus på landet mod nord hos et internationalt publikum, og hans kunstneriske engagement har sikret Grønland en af de mest populære, kunstneriske repræsentanter nogensinde. Det kom til udtryk, da BBC i juli 2011 havde inviteret Rasmus Lyberth til at medvirke i den årlige, prestigefyldte promenadekoncert i The Royal Albert Hall. Promenadekoncerterne er en af de største klassiske musikbegivenheder i verden og samtidig en begivenhed, som BBC transmitterer direkte. Udsendelsen blev sendt på DR 2 året efter.