Raske patienter vil hjælpe hinanden

'Videre i livet' er et fortroligt og fremadskuende fællesskab, hvor du med seks ligesindede kvinder skaber retning for dit videre liv efter raskmelding for brystkræft. Dette tilbud kan du nu få i Hillerød hos Kræftens Bekæmpelse.

Det er et fællesskab og en mødestruktur med klare formål, som at sætte perspektiv og handlemuligheder op for aktuelle udfordringer og muligheder. Desuden vil man have fokus på at finde de personlige styrker, som kan understøtte dig i din situation lige nu. Gruppen er for kvinder i alderen 30-50 år, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er meningen at gruppen skal starte medio august.