Ramt af bil i rundkørsel: Kvindelig cyklist kørt på hospitalet

En 18-årig mand er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt, efter at han onsdag formiddag ramte en 41-årige kvindelig cyklist i rundkørslen ved Milnersvej/Roskildevej.

Ulykke skete klokken 11.42, da den 18-årige mand, der er fra Hillerød, kørte ud i rundkørslen fra Milnersvej uden at holde tilbage for den 41-årige kvinde, der også er fra Hillerød, der kørte på cykelstien i rundkørslen.

Kvinden blev efterfølgende kørt på hospitalet for at blive behandlet for sine skader, men politiet kunne onsdag eftermiddag ikke sige noget om, hvor alvorligt hun er kommet til skade.