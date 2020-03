Rainy Day Bluesband fejrer de 30 år

Rainy Day Bluesband havde debut i 1990. Bandet spiller meget i Nordsjælland, hvor bandet har base, og har spillet i Hillerød på Klaverfabrikken og mange gange i Støberihallen og Slotsbio, på Gubben i Hundested i Helsingør og i Tisvilde Bio. Bandet har spillet i Sverige, Jylland, Møn og flere steder i København bla på Drop in og Mojo.

Rainy Day har spillet mange support-jobs og dobbeltkoncerter med Omar & The Howlers, Kelly Richie, Howard Tate, John Primer, Peter Brander, Thorbjørn Risager og mange andre. Rainy Day Bluesband har i mere end 10 år været support for Magic Slim & The Teardrops, en rolle, der til bandets glæde, nu fortsætter med Slims søn Shawn Holt.