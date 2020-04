Psykoterapeuter tilbyder gratis coronakrise-hotline

"Det er en helt naturlig reaktion på den krise, vi står i lige nu, at det kan være en tid fyldt med tvivl, angst og usikkerhed. Ikke bare vores eget land, men hele verden er ramt af coronakrisen. For rigtig mange vil det være en hjælp at vide, at der er et øre, gode råd og forståelse, bl.a. via samtaler hos landets psykoterapeuter. Vi har brug for at iværksætte en forebyggende indsats i en situation som nu. Og vi vil gerne stå familier og andre bi, der måtte have brug for det, i denne svære tid og støtte de mennesker, der lige nu føler sig sårbare. Derfor har vi lavet en hotline".