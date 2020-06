Psykolog rykker ind i Mindfull Living

Psykolog Athina Delskov er nu aktiv i Center for Mindful Living, Slotsgade 32 i Hillerød. Hun udbyder forløb, der handler om at finde ind til sin lyst, glæde og styrke.

"Vi ser og hører meget, som påvirker os. Det kan være svært, men også nødvendigt, at vi giver os tid til at gå indad og mærker, hvor vi selv er. I denne Coronatid har vi fået lidt hjælp til at opdage, at det er godt," skriver hun i en pressemeddelelse.