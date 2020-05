Farmakonomskolen på Milnersvej har sendt sine studerende hjem, og nu har skoleelever fra Marie Mørks Skole overtaget lokalerne indtil sommerferien.

Send til din ven. X Artiklen: Privatskoleelever er rykket ind på Pharmakon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskoleelever er rykket ind på Pharmakon

Farmakonomskolen i Hillerød giver plads til de ældste elever fra Marie Mørks Skole

Hillerød Posten - 28. maj 2020 kl. 05:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor klasselokaler og fællesrum på Farmakonomskolen på Milnersvej 42 i Hillerød før genlød af dæmpede stemmer fra voksne farmakonomelever, så er lyden og støjniveauet nu en noget anden. Farmakonomskolens lokaler er nemlig overtaget af udskolingsklasserne fra den nærliggende privatskole Marie Mørks Skole, der ligger Milnersvej 1 - omkring 500 meter væk.

Her havde man pludselig et pladsproblem, da de store klasser i folkeskolen som et led i genåbningen af Danmark igen skulle i skole. Det var oplagt at spørge Farmakonomskolen, som er en del af konferencecenteret Pharmakon. Her stod undervisningslokalerne tomme, da 145 farmakonomstuderende fra hele landet blev sendt hjem i forbindelse med nedlukningen af Danmark den 11. marts. Farmakonomeleverne har siden modtaget fjernundervisning og tager i den kommende tid deres eksamen online.

160 skoleelever Marie Mørks Skole skulle finde plads til omkring 160 store skoleelever fra 7. til 10. klasse, fortæller viceforstander Pernille Juul i en pressemeddelelse:

"Vi kiggede efter løsninger i lokalområdet, så vi ikke behøvede at undervise på skæve tidspunkter, og kom hurtigt til at tænke på Pharmakon, hvor vi fik en aftale på plads. Det er nogle dejligt store lokaler, vi midlertidig har overtaget. Her kan vi snildt undervise hele klassen samlet og samtidig overholde kravene til afstand. Det betyder, at eleverne kan have et normalt skema".

Eleverne var glade for at møde ind igen mandag 18. maj, siger Pernille Juhl:

"Vi har savnet eleverne, og de har ret sikkert savnet os. Der var i hvert fald stor gensynsglæde, da elever og lærere mødte hinanden i mandags".

Hyggeligt med liv Også på Pharmakon er der glæde over, at lokalerne atter er i brug:

"Det er meget hyggeligt at få liv i Farmakonomskolen igen, og det er en god mulighed for at hjælpe en lokal skole, der mangler plads. Det er godt, at vi kan hjælpe hinanden i lokalområdet," siger Lotte Fonnesbæk, der er administrerende direktør for Pharmakon og rektor for Farmakonomskolen, i pressemeddelelsen.

Hun kalder det en win-win situation for begge parter.

Stadig konferencecenter Der bliver årligt optaget 260 farmakonomstuderende på den 3-årige uddannelse. De studerende er det meste af tiden under uddannelse på et af landets apoteker, men samles jævnligt til længerevarende kursusophold på Farmakonomskolen. Størstedelen af de færdiguddannede farmakonomer arbejder på et af landets apoteker og sygehusapoteker.

"Da Farmakonomskolens lokaler er i den ene ende af huset, fungerer det fint, selvom vi har andre gæster på Pharmakon. Som konferencecenter er vi langsomt begyndt at åbne op, og vi har mindre møder og kurser i huset efter de gældende forskrifter," fortæller Lotte Fonnesbæk.

Skoleeleverne skal efter planen være på Farmakonomskolen indtil sommerferien.

Mdt