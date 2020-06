Premiere på 'Sangklubben' i Slotsbio

Cafe Slotsbio viser både 'Sangklubben' og 'The Kindness of Strangers' i den kommende uge

Den handler om en gruppe kvinder, som tager initiativ til et sangkor, mens de opholder sig på en militærbase i England, og tiden føles lang, når mændene er udstationerede. Da der pludselig er bud efter koret fra London med tilbud om at synge i Royal Albert Hall, gælder det om at lægge uenigheder bag sig og finde en fælles melodi.