Premiere på 'Krudttønden' i Slotsbio

Ude i Europa er folk ved at komme videre efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i Paris, men i København har den prøveløsladte Omar sine helt egne planer. Filmmanden Finn, den jødiske vagtmand Dan og den nedslidte aktionsstyrkebetjent Rico lever deres forskellige liv uden at vide, at de hver især skal krydse spor med Omar en fatal og skelsættende nat.