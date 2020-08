Præsidentskifte i Hillerød Inner Wheel

Det skete på Hillerød Inner Wheels generalforsamling mandag den 10. august, hvor afgående præsident, Anne Lise Jørgensen, lagde præsidentkæden om halsen på Birgitte C Mørck, som overtager præsidentrollen de næste 10 måneder.

Inner Wheel er et verdensomspændende kvindenetværk i 103 lande med mere end 100.000 medlemmer og er en upolitisk og usekterisk organisation, der lægger vægt på at forbedre livsvilkårene for mennesker, især for kvinder og børn, ligesom der doneres til andre velgørende formål.