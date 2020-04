Hvis man får en henvisning til en corona-test fra sin egen læge, skal man testet i et af teltene ved hospitalet i Hillerød. Foto: Martin Warming

Potentielle corona-smittede skal testes i telte

En mindre teltlejr er skudt op ved hospitalet i Hillerød. Den skal bruges til at holde potentielle corona-smittede adskilt fra andre på hospitalet.

Sundhedsstyrelsen sendte i onsdags nye retninglingslinjer ud for, hvem der kan blive testet for coronavius. Tidligere skulle man først gennem en vurdering på hosptialet, før man kunne blive testet, men med de nye retningslinjer kan de praktiserende læger henvise borgere med selv milde symptomer til en test for coronavirus.