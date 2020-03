"Vi er helt trygge ved at gennemføre. Det foregår ude i den friske luft, og det er jo folk, som burde have et godt helbred, der er med," siger Peder Bisgaard, der er formand for Firmaidræt Hillerød. Arkivfoto

Populære mudderløb gennemføres trods coronavirus

"Som det ser ud lige nu, så gennemfører vi begge løb. Vi følger selvfølgelig de anvisninger, vi har fået af myndighederne, og vi har sendt mails ud til samtlige deltagere og opfordret til også at følge ansviningerne. Det handler blandt andet om god håndhygiejne, og om at man skal blive hjemme, hvis man har symptomer på luftvejsinfektion," fortæller Peder Bisgaard.

"Vi er helt trygge ved at gennemføre. Det foregår ude i den friske luft, og det er jo folk, som burde have et godt helbred, der er med - og så er vi jo langt under de 1.000 deltagere," tilføjer han.

"Vi er godt klar, at der formentlig er nogle, der vil blive væk på grund af coronavirus, men jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at mærke særlig meget til. Jeg har en fornemmelse af, at deltagerne tager det stille og roligt. Vi er i hvert fald ikke blevet lagt ned af spørgsmål fra nervøse deltagere, og jeg kan også se på vores Facebook-side, at der ikke er nogen, der er gået i panik over det her," siger Peder Bisgaard.