Det er her på Markedsstræde lige ved Markedspladsen, at politikerne vil undersøge, hvor meget det vil koste at etablere fire busparkeringspladser. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Politikere vil gå videre med busparkering på Markedsstræde

Trafikudvalget var enige om at undersøge, hvad det vil koste at anlægge busparkeringspladser på Markedsstræde, lige ved Markedspladsen

Det skal nu undersøges nærmere, hvad det vil koste at anlægge fire nye parkeringspladser for turistbusser på Markedsstræde, lige ved Markedspladsen.

"Vi har endnu ikke sagt ja til at lave pladserne - men til at lave et økonomisk overslag for, hvad det vil koste at lave dem. Så om det skal være på- og afsætningspladser for busser eller faste busholdepladser, har vi heller ikke taget stilling til endnu," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.