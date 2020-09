Et spisested i Hillerød havde brug for lidt vejledning fra politiet. Modelfoto

Politiet tilkaldt: Medarbejdere havde ikke mundbind på

Et spisested i Hillerød havde tirsdag eftermiddag ved 16-tiden brug for lidt vejledning om kravet om brug af mundbind.

Det fik manden til at kontakte politiet, som sendte en patrulje ud for at vejlede personalet om, at de skulle bære mundbind.