Politiet søger vidner til mystisk sprængning i Hillerød

Politiet fik klokken 2.22 en anmeldelse om, at der var sket en mindre sprængning i området. En ukendt person eller personer havde antændt en formentlig hjemmelavet form for genstand, som sprængte kort efter.

Genstanden var placeret på et køretøj tilhørende en mand i 40'erne, der bor i Kongens Vænge.

Der var ingen personer, der kom til skade ved sprængningen, og politiet skønner, at den ikke har været til fare for personer, der opholdt sig i omkringliggende huse.

Politiet har foretaget en række tekniske undersøgelser, der skal være med til at klarlægge hændelsesforløbet og analysere indholdet af den sprængte genstand.

I forbindelse med de tekniske undersøgelser blev beboerne i otte rækkehuse bedt om at holde sig inden døre i et par timer.

Politiet forventer, at der går et par dage, før man har resultaterne af de tekniske undersøgelser, som blandt andet skal give svar på, hvilke stoffer der har været anvendt til at fremstille sprængningen.